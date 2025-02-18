Фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия» будет проходить в течение двух дней

Международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия» в 2025 году будет проходить в течение двух дней.





Об этом сообщил директор Бурятского государственного академического театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.





Фестиваль пройдет 18 и 19 июля. В программу войдет национальный балет «Красавица Ангара» и гала-концерт на берегу озера Байкал.





В фестивале примут участие звезды российского балета, а также артисты из Монголии и Китая. Для зрителей будет организована интерактивная программа, включающая мастер-классы по изготовлению балетных пачек и росписи байкальских камней. Гости смогут принять участие в квесте, посвященном вопросам экологии Байкала.





Дмитрий Дылыков напомнил, что в прошлом году фестиваль собрал около тысячи зрителей и все билеты были раскуплены за два месяца до мероприятия. Многие зрители смотрели балет в прямом эфире благодаря организованной онлайн-трансляции.









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