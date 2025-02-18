В Казани пройдет кинофестиваль «Победили вместе»

В начале марта в Казани пройдет Международный кинофестиваль «Победили вместе», посвященный памяти Владимира Меньшова.



В рамках фестиваля будут представлены российские и зарубежные фильмы, включая работы из стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.





Кинофестиваль «Победили вместе» пройдет с 3 по 7 марта. В программе — документальные фильмы, которые будут показаны в кинотеатре «Мир», Казанском государственном университете культуры и искусств и Казанском государственном энергетическом университете. Студенты вузов смогут увидеть фильмы с русскими субтитрами, в том числе работы из Китая и Бразилии.





3 марта в кинотеатре «Мир» откроется киномарафон. В программе — десятиминутный фильм «Блокадная книга рецептов» режиссера Федора Бабенко, «Дуэль. Финал» Сергея Головецкого, «Война. Женский род» Екатерины Толдоновой и «Меня приводит в движение свет» Светланы Быченко, посвященный бережному отношению к природе.





Организаторы также анонсировали мастер-класс по теории документального кино, который проведет режиссер Сергей Головецкий для студентов Казанского государственного университета культуры и искусств.









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