В Мексике умерла популярная певица Пакита дель Баррио

В Мексике на 78-м году жизни скончалась известная мексиканская певица Пакита дель Баррио.



О смерти артистки сообщили ее представители в официальных аккаунтах в социальных сетях.





Пакита дель Баррио, урожденная Франсиска Виверос Баррадас, прославилась такими хитами, как «Rata de dos patas», «Tres veces te engañé» другие.



Двукратная номинантка на премии «Грэмми» и «Латинская Грэмми», Пакита дель Баррио получила признание в мировой музыкальной индустрии. В 2021 году певица была удостоена премии Billboard Latin Music Award за достижения в карьере.





«Покойся с миром, Пакита дель Баррио, икона феминизма из Мексики, которая пела о том, о чем другие боялись говорить», — написали в Apple Music.





Фото: Pixabay.com