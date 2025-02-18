Стартовали съемки второго сезона сериала «Золотое дно»

Начались съемки второго сезона сериала «Золотое дно».





Всего запланировано 10 серий. Производством занимается компания Team Films.





Сюжет разворачивается вокруг семьи, которая вынуждена бороться за свои активы с опасным противником.

Сценарий к фильму написали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев. Режиссер — Илья Ермолов.





Главные роли сыграли Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Наталия Вдовина, Павел Попов и другие. Также к актерскому составу в новом сезоне присоединились Игорь Верник, Лидия Вележева, Сергей Горошко, Даниил Страхов.





Премьера запланирована на сезон 2025/2026.









Фото: пресс-служба START