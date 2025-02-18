Музей Победы подписал соглашение с Росмолодежью

Музей Победы и Росмолодежь подписали соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба музея.



Документ подписали руководитель программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина и генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.



«В Год защитника Отечества, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, вместе с коллегами мы будем помогать молодому поколению ближе знакомиться с героическим подвигом предков и местами боевой славы России», — приводит пресс-служба музея слова Тетериной.



Отмечается, что в 2025 году участники программы «Больше, чем путешествие», реализуемой в рамках проекта «Молодежь и дети», отправятся в туры по городам-героям и городам воинской славы. Поездка будет включать экскурсии, разработанные совместно с Музеем Победы.



«В рамках сотрудничества для молодежи исторических и приграничных регионов будет реализована межрегиональная туристическая программа, которая будет включать в себя посещение Музея Победы и его филиалов в Москве, Московской, Калужской и Тверской областях», — рассказали в учреждении.









Фото: пресс-служба Музея Победы