Катерина Новикова покинула пост главы пресс-службы ГАБТ

Катерина Новикова занимала пост главы пресс-службы ГАБТ с января 2001 года.
В марте на Исторической сцене Большого театра пройдут самые масштабные гастроли Мариинского театра з...
В мероприятии примут участие органисты из России и Испании.
Экспозиция будет доступна для посетителей до 18 мая 2025 года.
Экспертный совет приступит к отбору лучших претендентов, которые получат возможность работать с наст...
Катерина Новикова занимала пост главы пресс-службы ГАБТ с января 2001 года.
В марте на Исторической сцене Большого театра пройдут самые масштабные гастроли Мариинского театра з...
В мероприятии примут участие органисты из России и Испании.
Экспозиция будет доступна для посетителей до 18 мая 2025 года.
Экспертный совет приступит к отбору лучших претендентов, которые получат возможность работать с наст...
Режиссером фильма стал Давид Ткебучава.
Решение приняла министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Коллектив представит зрителям спектакли, которые давно не исполнялись в Петербурге.
Блокбастер «Нэчжа побеждает Царя драконов» заработал более 1,5 млрд долларов в Китае.
Решение о показе ленты с Томом Крузом в главной роли на Каннском кинофестивале еще не принято.
В фестивале городской культуры приняли участие представители музейной сферы Дагестана, ансамбль трад...
Речь идет о фильме «Ополченский романс».
Пресс-служба Российской государственной библиотеки объяснила отмену торгов непредвиденными обстоятел...
Проект развернется в Фонде культуры «Екатерина».
Павел Поляков скончался 11 февраля.
Филиал музея устроит праздничный турнир в честь Дня защитника Отечества.
Власти региона внедрили такую возможность, которой также могут воспользоваться местные артисты.
Речь идет об Apple Music и Spotify.
Стороны будут развивать партнерство, в том числе в сфере патриотического воспитания молодежи.
Паргев Варданян исполнит песню Survivor.
18.02.2025