Катерина Новикова покинула пост главы пресс-службы ГАБТ

Глава пресс-службы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Катерина Новикова покинула пост.



Об этом она написала в своем Telegram-канале.



«Друзья, коллеги и все мои адресаты. Должна сообщить вам, что 17 февраля — мой последний день работы в Большом театре. Для меня это конец важнейшего и прекрасного этапа моей жизни. Было очень много всего, что нет смысла перечислять, — гениальных людей, ставших друзьями, спектаклей, стран, впечатлений. Большой театр — великий театр. Он навсегда в моем сердце», — написала Новикова.





Катерина Новикова занимала пост главы пресс-службы ГАБТ с января 2001 года.





Фото: Газета "Культура"