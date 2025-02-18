В Хабаровске к 340-летию со дня рождения Баха пройдет органный марафон

В Хабаровской краевой филармонии с 4 по 22 марта пройдет органный марафон, посвященный 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха — одного из величайших композиторов для органа.



В мероприятии примут участие органисты из России и Испании.





Генеральный директор филармонии Игорь Мосин сообщил, что в рамках марафона зрители услышат шедевры органной музыки, включая сочинения современных композиторов. Марафон начнется с концерта «Бах. Органная месса», на котором заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Фисейский исполнит «Органную мессу» Баха — одно из самых грандиозных произведений для органа.





13 марта в программе «700 лет органной музыки» выступит испанский органист Даниэль Сальвадор, который исполнит уникальные сочинения, начиная от пьес из рукописей XIV века и заканчивая произведениями Арво Пярта, одного из самых исполняемых композиторов современности. Завершится марафон 22 марта концертом «Органный марафон», где партию органа в сочинениях композиторов эпохи романтизма исполнит лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин.





Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках инициативы «Музыкальное наследие Гнесинцев».









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