В Москве завершились съемки исторического сериала «Князь Андрей»

В Москве завершились съемки масштабного исторического сериала «Князь Андрей», передает пресс-служба департамента культуры столицы.





Режиссером фильма выступил Давид Ткебучава. Фильм снимался в Суздале, Владимире, Боголюбове и Твери, а также в московском кинопарке «Москино». Для достижения максимальной исторической достоверности в «Москино» были возведены масштабные декорации древнего города-крепости Боголюбово, выполненные в стиле владимиро-суздальской архитектуры.





Сообщается, что кинопарк предоставил место съемок, включающее княжеский двор с палатами, светлицами и церковью. Особое внимание было уделено исторической точности при строительстве светских и церковных зданий, которые богато украшены белокаменной резьбой с растительным орнаментом и зооантропоморфными элементами. Эти декорации сыграли ключевую роль в создании атмосферы средневековой Руси.





Сюжет картины разворачивается в Древней Руси XII века, когда страна была охвачена междоусобными войнами между князьями рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается из Византии, где провел несколько лет. Он мечтает превратить Суздальскую землю в процветающий центр Руси. Однако Юрий Долгорукий, видя в сыне лишь исполнителя своей воли, не поддерживает его амбиции.





Роль Юрия Долгорукого исполнил актер Александр Балуев. Артист выразил уверенность в том, что сериал привлечет внимание всех, кто интересуется историей России и ее героями. Он считает, что фильм поможет зрителям лучше понять события того времени.





Главные роли в проекте сыграли Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артем Ткаченко и другие.





Проект создан кинокомпанией «Москино» при поддержке Института развития интернета и правительства Москвы. Сериал будет доступен на онлайн-платформах и в эфире федерального телеканала.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы