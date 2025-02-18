В Латвии запретили въезд исполняющему песни Шатунова румынскому певцу

Решение приняла министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Коллектив представит зрителям спектакли, которые давно не исполнялись в Петербурге.
Блокбастер «Нэчжа побеждает Царя драконов» заработал более 1,5 млрд долларов в Китае.
Решение о показе ленты с Томом Крузом в главной роли на Каннском кинофестивале еще не принято.
В фестивале городской культуры приняли участие представители музейной сферы Дагестана, ансамбль трад...
Решение приняла министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Коллектив представит зрителям спектакли, которые давно не исполнялись в Петербурге.
Блокбастер «Нэчжа побеждает Царя драконов» заработал более 1,5 млрд долларов в Китае.
Решение о показе ленты с Томом Крузом в главной роли на Каннском кинофестивале еще не принято.
В фестивале городской культуры приняли участие представители музейной сферы Дагестана, ансамбль трад...
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Пресс-служба Российской государственной библиотеки объяснила отмену торгов непредвиденными обстоятел...
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Артистка, известная ролями в кино и сериалах, умерла незадолго до своего 80-летия.
18.02.2025