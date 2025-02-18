В Латвии запретили въезд исполняющему песни Шатунова румынскому певцу

В Латвии запретили въезд в страну гражданину Румынии Иону Ионицэ, который получил известность как исполнитель песен солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.



Решение приняла министр иностранных дел Латвии Байба Браже.



«Я приняла решение включить Иона Ионицэ в список лиц, нежелательных для Латвии, наложив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — написала Байба Браже в соцсети.



По информации латвийских СМИ, Ионицэ является уроженцем Молдавии, у него румынское гражданство. В марте артист планировал провести концерты в Даугавпилсе и Риге с песнями Шатунова.









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