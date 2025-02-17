Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» может состояться в Каннах

Фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом в главной роли готовится к показу на Каннском кинофестивале. Об этом пишет Deadline.





Хотя официальное решение о его участии еще не принято, студия Paramount уже запланировала релиз картины в кинотеатрах на 21 мая, что совпадает со второй неделей фестиваля. По информации источников, этот фильм может стать последним появлением Круза в роли шпиона МВФ. Компания Paramount пока не комментирует эту информацию.





Ожидается, что американские режиссеры привезут свои последние работы на фестиваль. Так, гости смотра могут увидеть в Каннах фильм Спайка Ли «Высший из низших» с Дензелом Вашингтоном в главной роли, «Финикийский замысел» Уэса Андерсона с впечатляющим актерским составом в лице Тома Хэнкса, Брайана Крэнстона, Риза Ахмеда, Матье Амальрика, Джеффри Райта, Скарлетт Йоханссон, Ричарда Айоади, Руперта Френда, Хоуп Дэвис и Бенедикта Камбербэтча; картину «Новая волна» Ричарда Линклейтера о производстве культового фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», а также фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша с Адамом Драйвером, Кейт Бланшетт, Майем Бялик, Томом Уэйтсом и Шарлоттой Рэмплинг в главных ролях.









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