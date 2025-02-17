В РГБ отменили аукцион эксклюзивных лотов

17.02.2025
19 февраля в Доме Пашкова должен был состояться благотворительный аукцион эксклюзивных лотов, организованный Российской государственной библиотекой (РГБ) при поддержке Минкультуры России. Однако мероприятие отменили из-за непредвиденных обстоятельств.
Представитель РГБ сообщил
ТАСС, что инициатива «Премия Москвы 2025» не состоится, и организаторы приносят извинения за возможные неудобства. Он отметил, что библиотека благодарит всех участников и партнеров за интерес к проекту и выразил надежду на проведение других значимых мероприятий в будущем.
Аукцион планировал представить уникальные лоты, которые позволили бы осуществить реставрацию редких книжных коллекций из фондов РГБ.
Фото: Pixabay.com