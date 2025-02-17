В Самаре простились с композитором, который сочинил музыку к хиту Шуфутинского

В Самаре 11 февраля ушел из жизни известный композитор Павел Поляков. Он известен как создатель музыки к популярной песне Михаила Шуфутинского «Дядя Паша».





Соболезнования и воспоминания о Полякове появились в социальных сетях от его знакомых, которые отметили его значительный вклад в музыкальную культуру города. По их словам, композитор стал настоящей легендой самарской музыкальной сцены.





Во времена СССР Павел работал в популярной поп-группе «Мальвина» вместе с Владимиром Ермоловым. Он также сотрудничал с другим известным музыкантом Марком Левянтом.





Причины смерти композитора пока не озвучены, однако известно, что в последнее время он страдал от серьезных заболеваний.









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