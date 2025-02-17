Музей Победы проведет турнир по быстрым шахматам в Красногорске

22 февраля в Красногорском филиале Музея Победы состоится праздничный турнир по быстрым шахматам. Соревнование приурочено ко Дню защитника Отечества и посвящено 80-летию Победы.





В этом году на площадке филиала пройдет уже седьмой турнир, который соберет более 50 участников из Красногорска, Москвы и Московской области. Участники турнира будут представлять широкий возрастной диапазон — от 6 до 85 лет.





Директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова отметила, что организаторами турнира выступают филиал музея, управление по спорту Красногорска и шахматный клуб «Гарде». Игра пройдет в одном из классов постоянной экспозиции, посвященной Центральной антифашистской школе, действовавшей в Красногорске с 1943 по 1949 год.





Для участия в турнире необходима предварительная регистрация.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы