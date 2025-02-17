Власти Украины призвали запретить русскоязычную музыку на двух платформах

На сайте украинского правительства появилась петиция, в которой предложили запретить размещение песен на русском языке на стриминговых сервисах, таких как Apple Music и Spotify, даже те, которые исполняют украинские артисты. Петицию уже подписали 409 человек, однако для ее рассмотрения необходимо собрать 25 тысяч подписей.





Авторы петиции обосновали свои требования желанием сохранить украинскую идентичность и укрепить позитивное отношение к стране. Они также отметили, что доходы от прослушивания музыки российских исполнителей поступают в бюджет России. В документе указано, что русскоязычные песни, даже если их исполняют украинские или европейские артисты, могут содержать элементы «российской пропаганды» или противоречить «ценностям независимости Украины». В запрете на русскоязычную музыку авторы видят возможность популяризации украиноязычных исполнителей и музыки других народов, а также способ защитить молодежь от «негативного влияния».





Кроме того, в петиции отмечается, что Кабмин обладает полномочиями вносить изменения в законодательство, регулирующее деятельность иностранных компаний в Украине. Предлагается установить требования к стриминговым платформам, работающим на территории страны, касающиеся контента. Это включает в себя возможность влиять на правила лицензирования и обязать платформы не предоставлять доступ к русскоязычной музыке через соответствующие регуляторные органы, контролирующие медиа и коммуникации.









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