Департамент культуры и Совет ветеранов Москвы договорились о сотрудничестве

Департамент культуры Москвы и Совет ветеранов столицы подписали новое соглашение, направленное на развитие совместной работы в области патриотического и нравственного воспитания молодежи. Об этом сообщила пресс-служба департамента.





Соглашение подписали министр правительства Москвы и руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин и председатель Московского городского Совета ветеранов Георгий Пашков, информирует ТАСС. Фурсин отметил , что Совет ветеранов Москвы уже много лет активно сотрудничает с правительством по различным направлениям, включая социальную политику и работу с молодежью. Подписанное соглашение, по его словам, откроет новые возможности для обмена информацией, участия в мероприятиях и реализации совместных культурных проектов.





Основная цель этого сотрудничества заключается в воспитании у москвичей высоких духовно-нравственных качеств, любви к Родине и семье, а также уважения к старшему поколению и культурному наследию России. В департаменте подчеркнули важность формирования преемственности поколений.





Георгий Пашков добавил, что подписание соглашения имеет особое значение в Год защитника Отечества и в юбилейный год 80-летия Великой Победы. Он выразил уверенность, что совместные проекты будут сосредоточены на гражданском воспитании молодежи и повышении статуса ветеранов войны и труда.









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