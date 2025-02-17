Более 70 произведений Анатолия Белкина представят на выставке в ЦСИ Az/Art

12 марта в Центре современного искусства Az/Art стартует выставка Анатолия Белкина под названием «Буквальные связи». В экспозиции представят более 70 произведений художника, включая живопись, графику и скульптуру, которые поступили из собраний Музея Az и частных коллекций.





Выставка сосредоточится на исследовании творчества Белкина и его уникальном подходе к теме эрозии культурного слоя и фрагментации памяти. Куратор проекта, искусствовед Александр Дашевский, подчеркнул важность этих тем в контексте современного искусства.





Анатолий Белкин известен как художник, культуртрегер и мистификатор. Он принимал участие в первых выставках неофициального искусства в Ленинграде в 1970-х годах и стал основателем петербургских журналов «Собака.ru» и «Вещь.doc». Его работы хранятся в таких известных музеях, как Эрмитаж, Русский музей и Городской музей Амстердама Стеделейк. С конца 1980-х годов Белкин проводил персональные выставки в галереях Нью-Йорка, Парижа, Лондона и Берлина. В 2004 году его проект «Золото болот» стал значимым событием в современном российском искусстве и был представлен в Эрмитаже. Однако в Москве его работы выставлялись лишь однажды — в 2006 году в Галерее «Триумф», где снова показали проект «Золото болот» совместно с Эрмитажем.





На своей второй выставке в Москве «Буквальные связи» Белкин предстанет перед зрителем не только как мастер визуальной игры, но и как исследователь истории, фиксирующий ускользающие смыслы и формы. В экспозиции можно будет увидеть графические листы из серии «Азбука», коллажи, бронзовые скульптуры и живопись. Некоторые работы, включая скульптуру, посвященную Генри Дэвиду Торо, а также коллаж «Семь раз отмерь, один раз отрежь», который затрагивает тему революционного искусства прошлого, будут представлены публике впервые.









Фото: Предоставлено пресс-службой ЦСИ Az/Art