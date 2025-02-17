Актриса Лесли Чарльстон из сериала «Друзья» скончалась после травмы головы

Американская актриса Лесли Чарльстон скончалась после полученной травмы головы.



Артистка, известная ролями в кино и сериалах, умерла незадолго до своего 80-летия 12 января.



О причинах смерти артистки стало известно по результатам судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.



Сообщается, что у артистки также был диагностирован ряд других заболеваний.



Лесли Чарльстон начала актерскую карьеру в 1960-х годах. Широко известна работа Чарльстон в «мыльной опере» «Любовь — это очень сверкающая штука», в сериалах «Друзья», «Дарма и Грей», «Как вращается мир».









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