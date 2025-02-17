Актриса Лесли Чарльстон из сериала «Друзья» скончалась после травмы головы

Артистка, известная ролями в кино и сериалах, умерла незадолго до своего 80-летия.
Кинематографист скончался, не дожив 11 месяцев до своего столетнего юбилея.
Фестиваль пройдет с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске.
Премию проводит Всемирный клуб петербуржцев.
Речь идет о полотнах «Портрет Андрюши» Анатолия Левитина и «На цветочном хозяйстве» Михаила Добронра...
Артистка, известная ролями в кино и сериалах, умерла незадолго до своего 80-летия.
Кинематографист скончался, не дожив 11 месяцев до своего столетнего юбилея.
Фестиваль пройдет с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске.
Премию проводит Всемирный клуб петербуржцев.
Речь идет о полотнах «Портрет Андрюши» Анатолия Левитина и «На цветочном хозяйстве» Михаила Добронра...
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17.02.2025