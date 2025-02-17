Актриса Лесли Чарльстон из сериала «Друзья» скончалась после травмы головы

17.02.2025

Актриса Лесли Чарльстон из сериала «Друзья» скончалась после травмы головы
Американская актриса Лесли Чарльстон скончалась после полученной травмы головы.

Артистка, известная ролями в кино и сериалах, умерла незадолго до своего 80-летия 12 января.

О причинах смерти артистки стало известно по результатам судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Сообщается, что у артистки также был диагностирован ряд других заболеваний.

Лесли Чарльстон начала актерскую карьеру в 1960-х годах. Широко известна работа Чарльстон в «мыльной опере» «Любовь — это очень сверкающая штука», в сериалах «Друзья», «Дарма и Грей», «Как вращается мир».


Фото: Pixabay.com