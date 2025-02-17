Стартовал прием заявок на премию «Золотой Трезини»

17.02.2025

Стартовал прием заявок на премию «Золотой Трезини»
В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на VIII международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини».

Премию проводит Всемирный клуб петербуржцев. Заявки на участие в премии будут приниматься до 17 сентября, сообщили организаторы.

К участию приглашаются архитекторы, дизайнеры и студенты архитектурных вузов со всего мира. 

Оценивать проекты будет высокопрофессиональное международное жюри в составе экспертов со всего мира. Церемония награждения пройдет 21 ноября в Эрмитажном театре.

Как сообщил руководитель петербургского комитета по охране памятников Алексей Михайлов, в этом году комитет учредил специальный приз за лучший проект приспособления здания под современное использование в историческом центре Санкт-Петербурга.

В рамках премии «Золотой Трезини» также существует спецприз от всемирного клуба петербуржцев. В прошлые годы он вручался за реконструкцию петербургского храма Рождества Христова на Песках и за восстановление Левашовского хлебозавода.

Фото: кадр видео