Стартовал прием заявок на премию «Золотой Трезини»

В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на VIII международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини».





Премию проводит Всемирный клуб петербуржцев. Заявки на участие в премии будут приниматься до 17 сентября, сообщили организаторы.





К участию приглашаются архитекторы, дизайнеры и студенты архитектурных вузов со всего мира.





Оценивать проекты будет высокопрофессиональное международное жюри в составе экспертов со всего мира. Церемония награждения пройдет 21 ноября в Эрмитажном театре.





Как сообщил руководитель петербургского комитета по охране памятников Алексей Михайлов, в этом году комитет учредил специальный приз за лучший проект приспособления здания под современное использование в историческом центре Санкт-Петербурга.





В рамках премии «Золотой Трезини» также существует спецприз от всемирного клуба петербуржцев. В прошлые годы он вручался за реконструкцию петербургского храма Рождества Христова на Песках и за восстановление Левашовского хлебозавода.





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