В Русском музее завершилась реставрация картин из фондов БГХМ

В Русском музее завершилась реставрация картин из собрания Белгородского государственного художественного музея.



Речь идет о полотнах «Портрет Андрюши» Анатолия Левитина и «На цветочном хозяйстве» Михаила Добронравова.



В ходе реставрации проводились работы по обеспыливанию поверхности картин, снятию с подрамника и укреплению кромок, общему укреплению красочного слоя, заделке прорывов, изготовлению нового подрамника, удалению поверхностных загрязнений, тонированию утрат живописи, рассказали в музее.



Полотна, реставрацию которых проводили в Русском музее, являются частью дара вдовы художника Михаила Добронравова Белгородскому государственному художественному музею.



В Мраморном дворце Русского музея в настоящее время проходит выставка «О Родине, о жизни, о себе. Художественное наследие Белгородской земли» из собрания Белгородского государственного художественного музея.









Фото: пресс-служба Русского музея