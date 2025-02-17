В Госдуму внесен проект закона о создании единого портала для требующих реставрации ОКН

В Госдуму внесен законопроект о создании единого информационного ресурса для объектов культурного наследия, нуждающихся в восстановлении.



Ресурс объединит данные из всех регионов, предоставляя инвесторам полную и достоверную информацию. На портале будут представлены сведения о расположении объектов, их текущем состоянии, ходе работ, потенциале для инвестиций, охранных обязательствах и ограничениях, а также аналитические и статистические материалы.





В некоторых регионах уже есть информационные порталы, но они содержат разрозненные и неполные данные, затрудняя оценку объектов и принятие инвестиционных решений. Создание единого ресурса упростит доступ к информации и повысит прозрачность процесса восстановления культурного наследия, указано в сообщении Госдумы.





Фото: пресс-служба Кремля