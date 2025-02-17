Собянин рассказал о завершении очередного этапа реставрации усадьбы Валуево

Завершён очередной этап реставрации усадьбы Валуево, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.





Этап включал противоаварийные работы на водонапорной башне XIX века.





Собянин отметил, что специалистам удалось предотвратить дальнейшее разрушение башни, и теперь она готовится к полной реставрации.





Также ведутся работы по сохранению главных ворот с декоративными скульптурами. Всего на территории усадьбы планируется привести в порядок 10 объектов культурного наследия, проектирование большинства из которых уже завершено.





Фасады доходного дома П.В. Лоськова, одного из архитектурных украшений Мансуровского переулка, уже готовы, рассказал мэр.





Специалисты очистили штукатурку, восстановили кирпичную кладку и отделку первого этажа, отреставрировали декоративные элементы, крыльцо и эркер, а также установили архитектурную подсветку.









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