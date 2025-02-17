Представители ДНР примут участие в первом Международном летнем театральном фестивале

Представители театров Донецкой Народной Республики примут участие в первом Международном летнем театральном фестивале, который пройдет в Новосибирске с 14 по 21 июня.



Об этом сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Рудковская, Об этом сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Рудковская, сообщает ТАСС.





Рудковская отметила, что фестиваль охватывает самые интересные работы коллег из театров от Урала до Владивостока, актуализирует современные и успешные практики театрального искусства.





В программу фестиваля войдет также двухдневный форум, образовательная часть.





Как сообщила директор Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» Антонида Гореявчева, всего было подано 103 заявки от театров из 62 регионов. Экспертный совет отобрал 11 спектаклей: «Сердце Пармы», «Коридор» (Пермский академический Театр-Театр), «Профессор Сторицын» (Новокузнецкий драматический театр), «Котлован» (Новосибирский драматический театр «Старый дом»), «Бесы» («Красный факел»), «Маленькие трагедии» (Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина), «Простаковы» (Театр драмы Кузбасса), «Ва-ва» (Березниковский драматический театр), «Якут, превратившийся в злого духа» (Нюрбинский передвижной драматический театр), «Господа Головлевы» (Лысьвенский театр драмы) и «Биография из леса» (Тюменский драматический театр).





Помимо конкурсной программы и международного форума, зрителей ждут спектакли Театра Наций (Москва) и Няганского ТЮЗа, а также постановка японского режиссера Мотои Миура. Фестиваль завершится 22 июня показом спектакля «Преступление и наказание».









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