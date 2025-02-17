В Гнесинке пройдут «Журналистские читки»

С 8 по 10 апреля 2024 года в Российской академии музыки имени Гнесиных пройдет ежегодный семинар-практикум для молодых журналистов, музыковедов, искусствоведов и профессионалов, пишущих о событиях в академической музыке.



Проект проводится уже в шестой раз и организован Союзом композиторов России при поддержке Министерства культуры РФ, Российского музыкального союза и журнала «Музыкальная жизнь». С 2022 года партнером мероприятия является Академия Гнесиных, где и проходят все основные мероприятия Читок.





В течение трех дней участников ждут лекции, паблик-токи и практические занятия. Особое внимание уделяется разбору и анализу текстов, рецензий, интервью и новостных репортажей. Семинар направлен на расширение знаний о различных аспектах работы журналиста: от рецензирования в печатных изданиях до ведения радиопередач и создания телепрограмм.





За шесть лет существования проекта кураторами были известные профессионалы: Евгения Кривицкая, Ольга Русанова, Марина Гайкович, Дарья Ганиева и Елена Ворошилова.





Для участия в семинаре необходимо заполнить онлайн-заявку до 10 марта 2024 года. Результаты отбора будут объявлены не позднее 17 марта. Проживание иногородних участников оплачивается организаторами, а транспортные расходы участники оплачивают самостоятельно.







