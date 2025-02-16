BAFTA 2025: Киран Калкин обошел Юру Борисова в номинации «Лучший актер второго плана»

В Великобритании объявлены победители премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.



Церемония вручения проходит в Королевском фестивальном зале в Лондоне.



«Лучшим актером второго плана» стал Киран Калкин («Настоящая боль»). Российский актер Юра Борисов, представленный в той же номинации с фильмом «Анора», не получил награду. Фильм «Настоящая боль» также отмечен премией в категории «Лучший оригинальный сценарий».



«Лучшей актрисой второго плана» признана Зои Салдана («Эмилия Перес»). Картина Жака Одиара также взяла награду в категории «Лучший фильм на неанглийском языке».



Премия за лучший сценарий досталась картине «Настоящая боль» Джесси Айзенберга. Премия за лучший адаптированный сценарий вручена создателям фильма «Конклав» Эдварда Бергера.



Проект «Бруталист» Брэйди Корбе удостоен премии в номинации «Лучший оригинальный саундтрек».



Фильм «Дюна: часть вторая» Дени Вильнева взяла BAFTA в номинациях «Лучший звук» и «Лучшие спецэффекты».









Фото: кадр из фильма "Настоящая боль"