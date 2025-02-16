BAFTA 2025: «Эмилия Перес» признан лучшим фильмом на неанглийском языке

Стали известны некоторые победители премии BAFTA.



Церемония вручения проходит в Королевском фестивальном зале в Лондоне вечером 16 февраля.



Лучшим фильмом на неанглийском языке признана картина «Эмилия Перес» Жака Одиара. Фильм представлен в 11 номинациях, в том числе в категориях «Лучший режиссер», «Лучшая актриса поддержки», «Лучший фильм».



Премия за лучший сценарий досталась картине «Настоящая боль» Джесси Айзенберга. Премия за лучший адаптированный сценарий вручена создателям фильма «Конклав» Эдварда Бергера.



Проект «Бруталист» Брэйди Корбе удостоен премии в номинации «Лучшй оригинальный саундтрек».



Фильм «Дюна: часть вторая» Дени Вильнева взяла BAFTA в номинациях «Лучший звук» и «Лучшие спецэффекты».









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