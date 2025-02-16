В России снимут фильм по биографии Виктора Бута

16.02.2025
На основе биографии депутата Законодательного Собрания Ульяновской области Виктора Бута планируется снять фильм, передает ТАСС.
Виктор Бут был незаконно арестован и провел почти 15 лет в американской тюрьме. Работа над сценарием уже началась, а съемки запланированы на 2026 год. Об этом сам Бут рассказал студентам Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске.
По словам Бута, сценарий уже в работе, и в следующем году начнутся съемки. Режиссером и продюсером выступят те же люди, которые создали фильмы ’Ландыши’ и ’ГДР’.
«Фильм будет», — подтвердил Бут.
Кроме того, Виктор Бут поделился планами написать автобиографическую книгу. Бут предположил, что это будет не совсем традиционная автобиография.
Фото: Pixabay.com