Объявлены лауреаты премии Гильдии сценаристов США

Стали известны лауреаты 77-й премии Гильдии сценаристов США.





Шон Бэйкер получил приз за лучший оригинальный сценарий к фильму «Анора».





Лучшим адаптированным сценарием признали работу РаМелл Росс и Джослин Барнс над фильмом «Мальчишки из „Никеля“».



Сериал «Сегун» был удостоен трёх наград: за лучший сценарий драматического сериала, за лучший сценарий нового сериала и за лучший драматический эпизод. В комедийном жанре победу одержало шоу «Хитрости», которое также получило приз за лучший комедийный эпизод.





Приз за лучший сценарий мини-сериала достался проекту «Пингвин». Лента «Джим Хенсон: Человек-идея», рассказывающая о создателе «Маппет-шоу», была награждена за лучший сценарий документального фильма.





Полный список лауреатов доступен на сайте WGA.