Режиссер Галибин снимет военную драму «Один на всех»

Народный артист России Александр Галибин приступил к работе над военной драмой «Один на всех», передает ТАСС.





Съемки проходят на киностудии «Ленфильм». Фильм планируется выпустить к 81-й годовщине Победы в 2026 году. Сценарий напишет Айдар Акманов.





Галибин подчеркнул уникальность сценария, основанного на автобиографической повести Николая Имчука. История расскажет о мальчике из детдома, который после побега из немецкого плена становится связным в партизанском отряде, а затем служит в минометном полку и встречает Победу под Веной.





Режиссер отметил, что команда фильма планирует подать заявку на поддержку в Фонд кино. Он надеется выпустить картину к следующему Дню Победы, хотя сроки кажутся сжатыми.





Галибин рассказал, что обсуждал проект с автором книги. Николай Имчук, несмотря на почтенный возраст (ему 94 года), полон энергии и жизнелюбия. Его книга, по мнению режиссера, важна для современного поколения.





Фильм не будет посвящен ужасам войны, а расскажет о людях и их мужестве. Картина ориентирована на семейную аудиторию.





Фото: Pixabay.com