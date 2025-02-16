Минпросвещения продолжает работу над списком рекомендованных к семейному просмотру фильмов

Центр «Философия образования» при Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) продолжает работу над списком рекомендованных к семейному просмотру отечественных фильмов.



Проект осуществляется при поддержке Министерства просвещения РФ. В рамках работы уже проведено более 30 встреч с экспертами.





По словам замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Владимира Кикнадзе, работа ведется совместно с Минкультуры, Союзом кинематографистов, ВГИК и Мосфильмом, а также с участием родительского сообщества. Министр просвещения Сергей Кравцов недавно провел совещание, где обсуждался этот проект, и была поставлена задача завершить работу над списком.





Как сообщила газета «Коммерсантъ» в сентябре 2024 года, первый проект списка включал 191 картину, из которых 181 была снята в СССР. Первый проректор МПГУ Наталья Склярова отметила, что в окончательную версию перечня добавят больше современных фильмов.





В рамках воспитательной работы реализуется проект «Всероссийские детские кинопремьеры». Фильмы, прошедшие экспертизу, размещаются на платформе «Российская электронная школа» и доступны для просмотра в течение двух-трех недель. В проекте участвуют целые классы или школы, что позволяет организовать коллективный просмотр. С 2022 года проект привлек более 13 миллионов просмотров, и родители высоко оценивают его.





Также реализуется проект «В кино всем классом». В его рамках дети могут бесплатно посещать кинотеатры, рекомендованные создателями фильмов. Это способствует развитию культурного досуга и социальной активности школьников.





Кроме того, в рамках разработки единых учебников планируется включить лучшие кинофильмы и предоставить QR-коды для прямого доступа к ним. Это позволит сделать культурное наследие более доступным для школьников.









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