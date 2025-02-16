Грозный проведет около 200 мероприятий в рамках проекта «Культурная столица года»

В 2025 году в Грозном пройдёт около 200 культурных мероприятий в рамках проекта «Культурная столица года».



Об этом сообщил министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов.





По словам Ибрагимова, это звание открывает перед Грозным новые возможности для укрепления культурных связей с другими регионами России и привлечения туристов и инвесторов. В течение года город станет центром значимых событий, объединяющих традиции и современность, а также местных жителей и гостей из разных уголков страны.





Министр подчеркнул, что 2025 год даст Грозному шанс показать миру свои культурные достижения, традиции и творческий потенциал. В рамках статуса культурной столицы в городе пройдут такие масштабные мероприятия, как кинофестиваль «Дахар» и Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». Также планируется проведение выездных мероприятий.





Грозный официально стал культурной столицей России 15 февраля. Конкурс «Культурная столица года», начатый в 2023 году, проводится ежегодно и присуждается одному из городов России с населением не менее 250 тысяч человек. В 2024 году это звание получил Нижний Новгород.