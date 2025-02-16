ПФКИ поддержит 10-11% проектов второго конкурса

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) поддержит около 10–11% от общего числа представленных проектов.



В результате второго грантового конкурса 2025 года победителями станут примерно 1,1–1,2 тысячи инициатив. Об этом рассказал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, В результате второго грантового конкурса 2025 года победителями станут примерно 1,1–1,2 тысячи инициатив. Об этом рассказал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, передает ТАСС.





По словам Карманова, фонд поддерживает каждый 9–10-й проект. Он считает, что около 1,1–1,2 тысячи заявок будут одобрены, что является нормальным показателем. Карманов также отметил, что поддержка более 1 тысячи заявок будет хорошим результатом.





Он подчеркнул, что количество заявок на конкурс выросло, но средняя стоимость проектов также увеличилась. Это связано с тем, что команды становятся более опытными и их проекты развиваются.





Прием заявок на второй грантовый конкурс 2025 года начался 17 декабря 2024 года и завершился 7 февраля. Всего было подано 11 795 заявок, что делает эту кампанию одной из самых успешных. Победители будут объявлены не позднее 20 мая 2025 года.