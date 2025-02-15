Актриса Тильда Суинтон объявила о временном уходе из кино

Актриса Тильда Суинтон, известная своими ролями в киновселенной Marvel, объявила о временном уходе из киноиндустрии.



Артистка планирует использовать перерыв для переосмысления своего жизненного пути и поиска новых возможностей, передает The Hollywood Reporter.





С момента дебюта в 1986 году в фильме Дерека Джармена «Караваджо», Суинтон снялась во множестве культовых картин, включая «Хроники Нарнии» (2005) и «Майкл Клейтон». Однако длительный период активной работы перед камерой, по-видимому, оказал на неё значительное влияние, говорится в материале.





На Берлинском международном кинофестивале, где Тильда Суинтон была удостоена награды «Золотой медведь» за вклад в киноискусство, актриса заявила, что не планирует возвращаться к съёмкам в ближайшее время.





В ответ на вопрос о нереализованных амбициях в актёрской карьере, Суинтон поделилась, что намерена отойти от Голливуда. Она выразила желание посвятить себя чему-то новому, что давно ждала.





«Когда я вернусь домой в Шотландию в понедельник, начнётся период, которого я ждала около 15 лет. Это время, когда я займусь чем-то совершенно новым. Я не могу точно сказать, что именно это будет, но до конца года я не буду участвовать в съёмках фильмов. Мне нужно больше времени и пространства, чтобы всё обдумать», — поделилась актриса.









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