Археологи обнаружили древние артефакты на Яузской улице в Москве

В ходе археологических раскопок на Яузской улице в Москве были обнаружены артефакты XVII-XX веков.





Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.





Находки были сделаны во время работ по благоустройству территории городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского. Среди найденных предметов — кресты, монеты, пуговицы и керамические фрагменты, относящиеся к разным историческим периодам, а также пули XVII века.





Мэр пояснил, что в древности по территории, где сейчас находится больница, проходили пути, ведущие во Владимир и Коломну. С XV века здесь работали ремесленники различных специальностей, включая гончаров, кузнецов и котельников.





Здание больницы имеет богатую историю, начиная с 1798 года, когда по заказу оружейника Ивана Баташева началось строительство дворца в стиле русского классицизма. Сегодня это здание признано памятником федерального значения.











