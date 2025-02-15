Мишустин поздравил коллектив академии имени Гнесиных с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил преподавателей и студентов Российской академии музыки имени Гнесиных со 130-летием.



Глава правительства отметил влияние учебного заведения на становление национальной культуры и искусства.



«Все эти годы ваше уникальное учебное заведение является флагманом отечественного музыкального образования, оказывает большое влияние на становление национальной культуры и искусства. Здесь работает талантливый педагогический коллектив. Преданные своему призванию преподаватели и концертмейстеры бережно хранят и развивают традиции, заложенные именитыми основателями. Передают своим воспитанникам накопленные знания, делятся опытом, помогают раскрыть творческий потенциал, создают благоприятные условия для успешной самореализации», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кабмина.



Премьер отметил, что вуз славится фундаментальным теоретическим образованием, неизменно высоким уровнем профессиональной подготовки и выдающимися выпускниками. По словам Мишустина, особая творческая атмосфера позволяет студентам академии добиваться блестящих результатов, становиться лауреатами престижных конкурсов, ведущими исполнителями в знаменитых театрах, симфонических оркестрах, филармониях России и за ее пределами.



«От всей души желаю вам дальнейших успехов, новых и интересных проектов. Счастья, здоровья и всего наилучшего вам и вашим близким», — указано в телеграмме.









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