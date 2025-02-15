Итальянский певец Аль Бано рассказал о планах выступить на Красной площади

15.02.2025
Итальянский певец Аль Бано рассказал о том, что приглашен на концерт в Москве по случаю предполагаемого мирного соглашения по Украине.
Об этом артист сообщил в интервью агентству ANSA.
Певец сообщил, что выступление якобы планируется в Москве в конце лета или начале осени 2025 года.
Артист поделился, что приглашение получил от человека, который был его импресарио в России.
«Он сказал мне: „Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира“», — сказал артист.
Певец отметил, что менеджер, пригласивший его, никогда не совершал ошибок в рабочих отношениях с ним и «на этот раз будет так же».
Ожидается, что концерт пройдет на Красной площади.
Фото: Pixabay.com