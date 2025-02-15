Итальянский певец Аль Бано рассказал о планах выступить на Красной площади

Итальянский певец Аль Бано рассказал о том, что приглашен на концерт в Москве по случаю предполагаемого мирного соглашения по Украине.



Об этом артист сообщил в интервью агентству ANSA.



Певец сообщил, что выступление якобы планируется в Москве в конце лета или начале осени 2025 года.



Артист поделился, что приглашение получил от человека, который был его импресарио в России.



«Он сказал мне: „Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира“», — сказал артист.



Певец отметил, что менеджер, пригласивший его, никогда не совершал ошибок в рабочих отношениях с ним и «на этот раз будет так же».



Ожидается, что концерт пройдет на Красной площади.





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