Швыдкой: представителя России на «Интервидение» выберут из пяти самых популярных исполнителей

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поделился ожиданиями относительно участника от России на международном конкурсе «Интервидение».



По его словам, наиболее вероятным кандидатом станет один из пяти самых известных исполнителей.





«Я не рискну делать здесь какие-либо прогнозы. Можно посмотреть, кто сегодня в пятерке наиболее популярных исполнителей, я думаю, кто-то из них. Но окончательное решение будут принимать организаторы форума, среди которых находится и Первый канал», — приводит ТАСС слова Швыдкого.





На сегодняшний день более 20 стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Азербайджан, Кубу и Бразилию, выразили желание участвовать в конкурсе. Швыдкой выразил уверенность, что «Интервидение» станет разнообразным и ярким событием, а география участников значительно расширится к 2026 году.





3 февраля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а Наблюдательный совет займется утверждением результатов. Ранее Швыдкой сообщил, что конкурс пройдет в сентябре 2025 года.









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