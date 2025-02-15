Фонд кино окажет поддержку при модернизации кинозала в Сухуме

Кинозал в Сухуме модернизируют при поддержке российского Фонда кино.



В рамках мероприятий, приуроченных к 9 мая, в нем пройдут премьеры российских фильмов «В списках не значился» и «Кракен». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры России.





Модернизация кинозала стала результатом договоренностей между министерствами культуры России и Абхазии, достигнутых во время визита министра культуры РФ Ольги Любимовой. Кроме того, планируется укреплять сотрудничество между профильными учреждениями обеих стран.





Госфильмофонд России уже начал работу по подбору архивных фильмов и составлению программы показов советских картин в новом кинозале. В апреле по линии «Роскино» в Государственном музее боевой славы имени В.Г. Ардзинбы и Ресурсном центре представительства Россотрудничества в Гале пройдут некоммерческие показы фильма «Блиндаж».





Среди других договоренностей между Россией и Абхазией — открытие в мае на площадке Государственного музея боевой славы совместной выставки Музея Кино и Госфильмофонда России «Кино Победы». Также планируется завершить реконструкцию здания Национальной картинной галереи Абхазии, открыть театральный музей в Государственном русском театре драмы имени Ф.А. Искандера и организовать гастроли театра имени Е. Вахтангова и Росгосцирка в Абхазии.









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