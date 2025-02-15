Тейлор Свифт заняла первое место по числу альбомов, возглавивших хит-парады

Американская певица Тейлор Свифт достигла рекорда по числу альбомов, занимающих лидирующие позиции в истории британских музыкальных чартов.





Артистка заняла первое место по количеству альбомов, достигших вершин хит-парада, среди женщин-исполнительниц. Об этом сообщила Official Charts Company.





Согласно данным компании, концертный альбом Lover (Live From Paris) стал 13-м диском в карьере Свифт, который возглавил британский хит-парад. Таким образом, она превзошла рекорд своей соотечественницы Мадонны, у которой было 12 альбомов на первой строчке.



В числе других исполнительниц, чьи альбомы поднимались на вершину британского чарта — Кайли Миноуг (10 альбомов), Барбара Стрейзанд (7 альбомов), Лана Дель Рей (6 альбомов), Селин Дион, Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе (по 5 альбомов).





Свифт также делит первое место с Элвисом Пресли по количеству альбомов, занимавших верхнюю строчку среди иностранных исполнителей в Великобритании. В общем рейтинге певица пока уступает лишь рок-группе The Beatles и певцу Робби Уильямсу, которые по 15 раз занимали первое место в британских чартах.









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