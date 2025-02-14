В Подмосковье пройдет стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев»

С 3 по 4 апреля 2025 года в Подмосковье состоится стратегическая сессия под названием «Единая модель продвижения музеев». Организатором мероприятия выступит Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» при поддержке Минкультуры России. Модератором проекта станет директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ольга Галактионова.





Сессия «Единая модель продвижения музеев» служит важной платформой для обсуждения актуальных проблем музейной отрасли. Участники смогут обменяться мнениями, наладить профессиональные контакты и найти решения для существующих вызовов. Основная цель мероприятия заключается в развитии и продвижении деятельности музейного сообщества России.





Каждый год в сессиях принимают участие более 200 представителей музейной сферы из различных регионов страны и стран ближнего зарубежья. Руководители Министерства культуры, директора музеев, галерей и выставочных комплексов, а также ведущие медиаменеджеры и культурные деятели делятся своим опытом с собравшимися. В последние годы к обсуждениям активно подключались представители российского бизнеса.





Предстоящая сессия объединит музейщиков вокруг актуальных тем и вопросов. В рамках деловой программы эксперты проведут интенсивы по организации и продвижению выставок, поделятся лучшими практиками реализации междисциплинарных и межведомственных проектов. Участники смогут изучить примеры успешной подготовки и реализации различных культурных событий. Также на повестке дня будут обсуждены текущие вызовы и инновационные направления развития современных музеев.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва