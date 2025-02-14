Музей Победы представил более 45 тысяч открыток «Защитники Отечества»

14 февраля Музей Победы представил новую виртуальную выставку, посвященную Дню защитника Отечества. На сайте музея пользователи могут ознакомиться с работами участников конкурса «Защитники Отечества. Zаветам Vерны», который реализуется в сотрудничестве с государственным фондом «Защитники Отечества».





В этом году выставка отличается рекордным количеством представленных работ — более 45 тысяч открыток из 89 регионов России. Среди них также можно найти свыше 2,5 тысяч рисунков, поступивших из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.





Участие в конкурсе приняли не только россияне, но и жители Молдовы, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Иордании. Из Беларуси поступило около 100 работ. В Музее Победы отметили активность юных художников: более 29 тысяч открыток создали дети в возрастных категориях 6-8 и 9-11 лет. Конкурс был приурочен к Году защитника Отечества, и авторы изобразили на своих рисунках воинов и героев разных эпох, включая Дмитрия Донского, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага.





Интернет-пользователям предложили до 18 февраля выбрать лучшие работы и проголосовать за них на сайте музея. В каждой возрастной категории определят победителей в номинации «Приз зрительских симпатий». Также до 23 февраля можно отправить понравившуюся открытку с поздравлением по электронной почте друзьям и близким.





Имена победителей объявят 20 февраля на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве, а также опубликуют на сайте. Жюри выберет лучших в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18. В конкурсе предусмотрены специальные номинации, включая приз от Международной медиагруппы «Россия сегодня» для работ, посвященных героям-военкорам. АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» выберет победителей в номинации «Поезд идёт в Крым: подвиги железнодорожников в годы Великой Отечественной войны», чьи рисунки будут выставлены в плакатах поездах компании в течение 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы