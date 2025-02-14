Музей Победы представил более 45 тысяч открыток «Защитники Отечества»

14.02.2025

Музей Победы представил более 45 тысяч открыток «Защитники Отечества»
14 февраля Музей Победы представил новую виртуальную выставку, посвященную Дню защитника Отечества. На сайте музея пользователи могут ознакомиться с работами участников конкурса «Защитники Отечества. Zаветам Vерны», который реализуется в сотрудничестве с государственным фондом «Защитники Отечества».

В этом году выставка отличается рекордным количеством представленных работ — более 45 тысяч открыток из 89 регионов России. Среди них также можно найти свыше 2,5 тысяч рисунков, поступивших из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Участие в конкурсе приняли не только россияне, но и жители Молдовы, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Иордании. Из Беларуси поступило около 100 работ. В Музее Победы отметили активность юных художников: более 29 тысяч открыток создали дети в возрастных категориях 6-8 и 9-11 лет. Конкурс был приурочен к Году защитника Отечества, и авторы изобразили на своих рисунках воинов и героев разных эпох, включая Дмитрия Донского, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага.

Интернет-пользователям предложили до 18 февраля выбрать лучшие работы и проголосовать за них на сайте музея. В каждой возрастной категории определят победителей в номинации «Приз зрительских симпатий». Также до 23 февраля можно отправить понравившуюся открытку с поздравлением по электронной почте друзьям и близким.

Имена победителей объявят 20 февраля на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве, а также опубликуют на сайте. Жюри выберет лучших в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18. В конкурсе предусмотрены специальные номинации, включая приз от Международной медиагруппы «Россия сегодня» для работ, посвященных героям-военкорам. АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» выберет победителей в номинации «Поезд идёт в Крым: подвиги железнодорожников в годы Великой Отечественной войны», чьи рисунки будут выставлены в плакатах поездах компании в течение 2025 года.


Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы