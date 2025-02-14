ТЮЗ имени Брянцева показал премьеру спектакля о Корнее Чуковском

Театр юных зрителей имени Александра Брянцева провел премьеру спектакля «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце», который рассказывает о том, как Корней Чуковский стал детским поэтом. Режиссер Иван Миневцев воплотил на сцене трогательную историю о папе и его маленькой дочке.





Драматургической основой постановки послужила инсценировка Ирины Васьковской, основанная на произведениях «Краденое солнце», «Бармалей» и «Айболит», а также на биографических фактах из жизни писателя. Режиссер отметил, что детская поэзия Чуковского и его жизнь занимают важное место в русской культуре. Он подчеркнул, что знакомство ребенка с такой серьезной поэзией с раннего возраста формирует его личность. Темы, поднятые в спектакле, могут показаться сложными для детей, но именно это и является одной из миссий детского театра — воспитывать в юных зрителях милосердие, любовь и понимание. Режиссер добавил, что спектакль затрагивает вопросы родительства и баланса между личным пространством и миром ребенка.





В центре сюжета находятся отношения Корнея Чуковского и его дочери Муры, для которой он создал множество стихов. В спектакле реальность переплетается с вымыслом: появляются персонажи, созданные воображением писателя, такие как Доктор Айболит, Бармалей и Крокодил, которые придают особое очарование истории.





Корнея Чуковского сыграл народный артист России Валерий Дьяченко, а роль дочери Муры исполнила лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга Ирина Волкова. Эта премьера стала второй встречей юных зрителей с творчеством Корнея Ивановича в ТЮЗе. В 1970 году здесь прошла постановка «Наш Чуковский», которую осуществил режиссер Зиновий Корогодский. В тот раз зрители наслаждались веселым представлением, состоящим из трех частей: балета «Муха Цокотуха», оперетты «Тараканище» и оперы «Краденое солнце».









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