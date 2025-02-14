Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с директором по развитию Свердловской киностудии Евгением Григорьевым. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Министр и представитель студии обсудили планы команды и поговорили о фильмах, которые уже запущены в производство. Евгений Григорьев также рассказал о съемках социальной драмы «Сломя голову» — первой игровой картины киностудии.





«Фильм рассказывает о скромном преподавателе античной литературы Андрее, который случайно становится свидетелем ограбления банка и оказывается в центре невероятных событий», — уточнила Ольга Любимова.





Отдельной темой разговора стала подготовка проведения традиционного международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Министр уточнила, что одно из главных кинособытий Урала и всей России пройдет в Екатеринбурге.









Фото: Telegram-канал министра культуры России Ольги Любимовой