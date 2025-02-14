Министр культуры России Ольга Любимова провела заседание оргкомитета по празднованию 880-летия Вологды. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





На заседании с предложениями по проекту плана основных мероприятий, которые пройдут в 2027 году, выступил губернатор Вологодской области.





«В число главных событий Георгий Филимонов предложил включить реставрацию Вологодского кремля. Мы уже поддержали эту инициативу», — уточнила министр.





Также в регионе хотят реконструировать набережную реки Вологды, которая примыкает к ансамблю кремля, и благоустроить парк «Кремлевский сад». На Кремлевской площади появится памятник Ивану Грозному, добавила Ольга Любимова.





Министр отметила важность того, что Вологда планирует отмечать юбилей не только традиционными для такого случая гуманитарными проектами, но и серьезной модернизацией инфраструктуры города.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой