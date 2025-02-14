В Сочи открылся XVIII Зимний международный фестиваль искусств

В Сочи стартовал XVIII Зимний международный фестиваль искусств.





В первый день фестиваля, который проходит под руководством маэстро Юрия Башмета, зрители увидели спектакль «Не покидай свою планету», основанный на повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Главную роль в постановке исполнил Константин Хабенский. Режиссером, автором литературной композиции, сценографом и художником по костюмам выступил Виктор Крамер, а музыку написал Кузьма Бодров.





На сцене Зимнего театра прошел гала-концерт, в котором приняли участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Камерный хор Московской консерватории, а также солисты Вадим Репин (скрипка), Альбина Шагимуратова (сопрано), Дмитрий Маслеев (фортепиано) и Олжас Нурланов (баян).





Фестиваль включает в себя разнообразные мероприятия: концерты академической, джазовой и этнической музыки, спектакли, балетные постановки, образовательные и просветительские проекты. В программе также предусмотрены выставки, марафоны и мероприятия для детей. Фестиваль продлится до 23 февраля.





Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры РФ и Президентский фонд культурных инициатив.









Фото: пресс-служба Минкультуры России