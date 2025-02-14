Минкультуры РФ исправит ошибку в названии объекта культурного наследия, связанного с дуэлью Александра Пушкина, в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.





Ошибка обнаружена в документах правительства, Минкультуры и КГИОП. Для ее исправления необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу, пояснили в ведомстве.





Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин заявил, что необходимые документы будут готовы в течение следующей недели. После их поступления изменения внесут в постановление правительства и приказ Минкультуры.





В списках памятников культуры Санкт-Петербурга были найдены ошибочные инициалы в имени Дантеса. Обелиск на месте гибели Пушкина на Черной речке описан как место дуэли «Пушкина А. С. с Дантесом Э.», хотя это имя принадлежит другому человеку — Эдмону Дантесу из романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».





Ошибка возникла из-за постановления правительства РФ № 527 от 10 июля 2001 года, где неверно указаны инициалы Дантеса.









Фото: пресс-служба Минкультуры России