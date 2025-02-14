Приморская сцена Мариинского театра покажет редкие постановки в Петербурге

С 18 по 28 февраля в Санкт-Петербурге пройдут гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.



Зрители увидят редко исполняемые в Санкт-Петербурге спектакли «Жизель», «Спящая красавица», «Федра», а также авторские постановки народного артиста России Эльдара Алиева «Жар-птица» и «Щелкунчик». Всего будет представлено двенадцать спектаклей, сообщает пресс-служба театра.





Откроет гастроли эксклюзивная версия «Щелкунчика» Чайковского. Постановщиком и автором либретто выступил художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Эльдар Алиев. Декорации в духе зимнего праздника создал художник Семен Пастух, а костюмы — Галина Соловьева. Спектакли пройдут 18, 19, 22 и 23 февраля.





18 и 19 февраля зрители увидят «Жизель» Адана в классической хореографии. Последний раз этот балет исполнялся в Петербурге в 2021 году. Приморская версия знаменитого балета представлена в хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева и Эльдара Алиева. Постановку украшают декорации Вячеслава Окунева. Показы пройдут 25 и 26 февраля.





Завершат гастроли одноактные балеты «Федра» и «Жар-птица».





Фото Ильи Короткова/пресс-служба Мариинского театра