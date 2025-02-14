Русский музей представит виртуальную выставку к 75-летию дипотношений России и Китая

Русский музей представляет виртуальную выставку, посвященную 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.



Экспозиция включает около 150 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства XVIII-XX веков из коллекции музея, которые отражают китайское искусство и страницы российско-китайских отношений, сообщает пресс-служба учреждения.





В музее отметили, что история взаимодействия России и Китая началась задолго до установления официальных связей в 1950 году. Уже в петровскую эпоху китайское искусство вызывало восхищение и становилось объектом коллекционирования. Китайские шелка, фарфор, ширмы и другие предметы украшали быт Петра I. В XVIII веке в русской архитектуре распространился «китайский стиль» (шинуазри), а в Царском Селе была создана Китайская деревня.





В XIX веке граф Юрий Головкин организовал экспедицию, результатом которой стал альбом Андрея Мартынова «Живописное путешествие от Москвы до Китайской границы». В этот период в Пекине работала Русская духовная миссия, которая проводила научные исследования и изучала политическую и экономическую обстановку в Китае. В собрании Русского музея хранятся уникальные рисунки и портреты, созданные в этот период.





Виртуальная выставка предлагает зрителям погрузиться в мир российско-китайских отношений, увидеть уникальные произведения искусства и узнать больше о истории и культуре двух стран, рассказали в музее.









Фото: пресс-служба Русского музея