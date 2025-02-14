В США прошла премьера фильма Кустурицы «Люди Христовы. Нашей время»

14.02.2025
В США состоялась премьера документального фильма сербского режиссера Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время».
Героями и создателями картины, помимо Кустурицы, выступает один из основателей югославской киношколы, сценарист Йован Маркович, а также итальянский священник, философ и поэт Марио Сельвини, епископ Сербской православной церкви Ириней.
В фильме ведется рассказ о развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви.
Премьеру в США посетили дипломаты Сербии, стран СНГ, представители православного духовенства, соотечественники, американцы.
Гости показа также побывали на выставке в рамках фотопроекта «Мы обвиняем», который реализует МИД РФ совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина и журналом «Новые регионы России». В экспозиции представлены фотосвидетельства украинских преступлений в Донбассе.
Фото: кадр видео