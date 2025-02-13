Фестиваль Stereoleto объявил вторую волну артистов

В Санкт-Петербурге с 13 по 14 июня, в Севкабеле пройдет 24-й фестиваль Stereoleto, который станет ключевым музыкальным событием летнего сезона. Организаторы представили новую волну артистов.





В программе фестиваля выступит Елка, которая уже давно завоевала признание на российской поп-сцене. Также в lineup вошла группа «Мегаполис», известная своей интеллигентной интерпретацией русского рока. Зрителей порадует и дагестанская группа «Неет, ты что», предлагающая стильные мелодичные фанк-ретроманы.





Кроме того, на фестивале выступят Passmurny с их меланхоличными инди-композициями и коллектив «Черный государь», который предлагает свежий взгляд на классический русский рок. В lineup также вошли победители шоу-кейс фестиваля SPBeat и новый рок-проект «ДЕЛО», созданный участниками Super Collection Orchestra. Завершает список артистов талантливая Terelya, которая известна своими утонченными и смелыми акустическими балладами.





Организаторы обещают анонсировать третью, финальную волну артистов, которые выступят на Stereoleto 2025, а также поделиться другими интересными новостями. Фестиваль предложит три сцены и более 30 исполнителей, что обеспечит разнообразие музыкальных впечатлений для всех гостей.









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