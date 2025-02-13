Русский дом в Риме покажет фильмы-победители фестиваля кинодебютов «Дух огня»

17 февраля в 18:30 в Русском доме в Риме начнется показ фильма «Бауырана Салу», который завоевал гран-при XXII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Режиссер Асхат Кучинчиреков из Казахстана создал картину, исследующую сложные отношения с родителями в процессе взросления.





Главный герой Ерсултан, согласно старой кочевой традиции «Бауырына Салу», после рождения оказался на воспитании у бабушки. Мальчик рос, испытывая обиду на родителей и избегая общения с ними. Однако после смерти бабушки, когда Ерсултану исполнилось 12 лет, он возвращается в семью, которую почти не знает.





На следующий день, 18 февраля, в это же время зрители смогут увидеть фильм «Лапин», удостоенный приза за лучшую мужскую роль. Эта лента также затрагивает тему взросления: юный Валя Лапин переезжает в незнакомый город и готов терпеть трудности новой школы при условии, что это ненадолго. Когда его ожидания не сбываются, Валя сталкивается с необходимостью искать ответы на важные жизненные вопросы. Этот фильм будет интересен как подросткам, так и их родителям.





Фестиваль «Дух огня» существует более 20 лет и традиционно представляет лучшие работы режиссеров из России и других стран. Темой 2024 года станет «Особый язык национальной кинематографии». Президент фестиваля, кинорежиссер Эмир Кустурица, недавно наградил фильм «Куба. Марина», который Русский дом успешно показал в Риме в рамках выставки стран БРИКС «Новое искусство нового мира».





Показы фильмов пройдут на русском языке с субтитрами на итальянском. Вход свободный, но зрителям необходима предварительная регистрация.









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